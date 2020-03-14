Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении спортивной карьеры. Сегодня, 14 марта, она проводит заключительную гонку в Контиолахти.

37-летняя биатлонистка является трехкратной обладательницей большого Хрустального глобуса. Она становилась лучшей в общем зачете сезонов 2010/11, 2013/14, 2014/15. В ее активе одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых награды чемпионатов мира. Также она является четырехкратной чемпионкой мира по летнему биатлону.

За время своей карьеры Мякяряйнен одержала 27 побед на этапах Кубка мира. Она поднималась на пьедестал 87 раз.

Напомним, накануне о завершении карьеры объявил пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад.