Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о состоянии чемпиона мира Александра Логинова, которые подвергается давлению в связи со своим допинговым прошлым.

«Саше сейчас очень тяжело, в Италии мы с ним разговаривали три-четыре часа, сейчас тоже будем разговаривать, что делать дальше, какую стратегию выбирать», — заявил Шипулин, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас спортсмену очень нужна поддержка. Также экс-биатлонист выразил надежду, что в следующем сезоне у Логинова всё будет хорошо.

Напомним, Логинов сообщил, что не собирается завершать карьеру после сезона-2019/20. Однако ранее он размышлял об уходе из спорта, когда на чемпионате мира в Италии его номер обыскала полиция.