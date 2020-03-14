Российский биатлонист Никита Поршнев стал обладателем награды «Новичок года», которую присуждает Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам сезона Кубка мира.

Лучшим результатом Поршнева стало 11-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Россиянин считает, что получил награду именно за это выступление.

«За что дали награду «Новичка года»? Наверное, за 11-е место на чемпионате мира и попадание в масс-старт – больше, в принципе, не за что», — сказал Поршнев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что уже приступил к подготовке к следующему сезону и начал готовиться к чемпионату России, проведение которого пока находится под вопросом.