Один из сотрудников команды «Мерседес», выступающей в Формуле-1, заразился коронавирусом.

Как сообщает FormulaPassion, заболел механик, работающий в моторном подразделении в Бриксуорте. Он сдал положительный текст на коронавирус, после чего в команде сразу приняли меры. Все сотрудники, вступавшие в контакт с механиком, были изолированы. Сам сотрудник отправлен на карантин.

Стоит отметить, что это уже не первый случай потвержденного заражения коронавирусом в Формуле-1. Ранее заболел один из сотрудников «Макларена».

В связи с пандемией коронавируса Формула-1 отложила старт чемпионата. Первый этап Гран-при, который должен был состояться в Австралии, был отменен. Пока неизвестно, когда состоится первая гонка сезона.