Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл общий зачет Кубка мира. Однако во время заключительной гонки сезона спортсмен думал, что упустил победу, так как допустил ошибки на третьем огневом рубеже.

«Думал, уже потерял шанс на Кубок мира и устроил стресс болельщикам. Однако Всевышний помог закрыть пять мишеней на последней стрельбе, я счастлив», — заявил Бё в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бё признался, что на последнем круге силы уже закончились, однако он знал, что выиграл большой Хрустальный глобус.

Напомним, в гонке преследования в Контиолахти (Финляндия) Бё занял четвертое место. Однако этого хватило, чтобы стать первым в общем зачете, обойдя Мартена Фуркада на два очка.