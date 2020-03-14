«Зенит» на своем поле разгромил «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

Уже в первом тайме петербуржцы отправили в ворота гостей четыре мяча. Сначала отличился нападающий Сердар Азмун, затем — Артем Дзюба. К 15-й минуте Азмун оформил дубль, затем отличился Малком. Для бразильца этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах.

Во втором тайме Азмун с передачи Малкома оформил хет-трик, затем голом отметился Себастьян Дриусси. Седьмой гол забил Артем Дзюба, реализовав одиннадцатиметровый.

Единственный гол в составе «Урала» забил Андрей Панюков с пенальти.