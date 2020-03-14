В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская гонка преследования, которая проходила в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала представительница Франции Жюлия Симон.

Симон допустила два промаха на огневых рубежах и потратила 30 минут 43,5 секунды на прохождение дистанции. Второе место заняла швейцарка Селина Гаспарин, промахнувшаяся четыре раза. Замкнула призовую тройку итальянка Лиза Витоцци, она также допустила четыре неточных выстрела.

Финнка Кайса Мякяряйнен заняла четвертое место, гонка стала для нее последней в карьере. Сегодня она объявила об уходе из спорта.

Россиянка Лариса Куклина стала 13-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 22-й, Светлана Миронова — 46-й, Ирина Старых — 47-й.