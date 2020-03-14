Финский «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует официальный сайт клуба.

17 марта должна была стартовать серия второго раунда плей-офф между «Йокеритом» и СКА, однако она не состоится. Информация об этом появилась еще сегодня утром, 14 марта, однако изначально КХЛ дала опровержение.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит» встречался с ярославским «Локомотивом», серия завершилась со счетом 4-2. СКА выбил из борьбы подмосковный «Витязь», выиграв четыре матча подряд. Матчи второго раунда плей-офф должны были пройти без зрителей.

Напомним, ранее власти Финляндии запретили проводить массовые мероприятия численностью свыше 500 человек. В Санкт-Петербурге с понедельника вступит в силу запрет о проведении мероприятий на 1000 человек.