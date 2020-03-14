Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей большого Хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20.

Итальянка набрала 793 очка в общем зачете Кубка мира, её ближайшая преследовательница норвежка Тириль Экхофф — 786. Сегодня, 14 марта, состоялась заключительная гонка сезона, Вирер заняла в ней одиннадцатое место, Экхофф — десятое.

Напомним, в прошлом сезоне Вирер также победила в общем зачете. Также в активе итальянки три золотые медали чемпионатов мира и две бронзы Олимпийских игр.

Биатлонный сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. На этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) были отменены сингл-микст и смешанная эстафета, также ранее было объявлено об отмене соревнований в норвежском Холменколлене.