Российский лыжник Александр Большунов станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Как сообщает официальный «Инстаграм» проекта, съемки будут проходить в четверг, 19 марта, в Останкино.

Напомним, в нынешнем сезоне Большунов стал обладателем большого Хрустального глобуса. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса сезон был завершен досрочно, отрыв Большунова от ближайшего преследователя Йоханнеса Клэбо составил 495 очков.

Россиянин планировал принять участие в «Спринт-туре», который должен был состояться в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе, а затем отправиться в Кэнмор на финал Кубка мира. Однако все соревнования были отменены.

Большунов стал первым в российской истории лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.