Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу над «Уралом» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:1, Азмун оформил хет-трик.

«Это мой первый хет-трик в России! Очень рад, это заслуга всех наших футболистов», — сказал форвард, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что петербуржцы и в прошлой встрече контролировали игру, однако тогда команде просто не повезло. Сегодня «Зенит» просто выполнял установку тренера, как и всегда, добавил Азмун.

Напомним, еще по голу забили Себастьян Дриусси и Малком, Артем Дзюба оформил дубль. «Зенит» продолжает лидировать в таблице, имея 50 очков.