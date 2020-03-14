Индрек Рейнбок, ассистент главного тренера баскетбольного «Калева», заразился коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт эстонского клуба, вся команда ушла на двухнедельный карантин. Эта же мера коснется и всего персонала «Калева». Клуб оправил соответствующее уведомление в «Локомотив-Кубань», с которым встречался в предыдущем матче.

Напомним, тогда эстонцы уступили со счетом 81:98. После этого розыгрыш регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019-го года. На сегодняшний день известно о гибели более 5 тысяч человек. Однако число выздоровевших значительно вышли, оно превышает 70 тысяч.