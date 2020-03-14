Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила свое выступление в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Она стартовала с седьмой позиции и финишировала 13-й.

Куклина пояснила, что не справилась со стрельбой, однако ошибки не связаны с погодными условиями.

«Есть над чем работать. Проигрываем ходом, но ничего страшного, все исправимо. Я довольна, что маленькими шажками, но идем вверх и это работает», – заявила россиянка в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, женская гонка преследования закрыла биатлонный сезон-2019/20. Из-за угрозы коронавируса смешанные эстафеты, запланированные на завтра, не состоятся. Также ранее был отменен этап в немецком Холменколлене.