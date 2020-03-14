Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поддержала чемпиона мира Александра Логинова, который находится под давлением из-за допингового прошлого.

«Саша Логинов — умный и талантливый парень, и, самое главное, он – трудяга. Очень скромный и порядочный человек», — сказала Резцова, слова которой приводит РИА «Новости».

Она подчеркнула, что хотела бы видеть Логинова в числе сильнейших спортсменов мира. Резцова также пожелала, чтобы иностранные биатлонисты не оскорбляли россиянина и не вешали на него ярлыки.

«Да, Саша где-то в чём-то провинился, но за свою ошибку он уже отстрадал», — заявила Резцова. По её мнению, придет время, и Логинов расскажет правду о случившейся с ним ситуации.

Напомним, зарубежные спортсмены второй год подряд подвергают Логинова травле за то, что ранее он отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.