Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поблагодарил свою супругу Хедду за возможность завершить сезон. Зимой у пары родился сын Густав, а сегодня, 14 марта, Бё завоевал большой Хрустальный глобус.

Спортсмен признался, что испытывает гордость, так как выиграл общий зачет и завоевал шесть наград на чемпионате мира. Однако, по его мнению, это не самая большая победа в сезоне.

«Но моя самая большая любовь к тебе, Хедда! Спасибо, что разрешила мне делать то, что я люблю! Теперь еду домой, к тебе и Густаву, не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова», — написан норвежец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в общем зачете Кубка мира Бё обыграл Фуркада всего на два очка. В заключительной гонке преследования, которую выиграл Фуркад, норвежец занял четвертое место.