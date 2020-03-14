Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что лидер сборной России Александр Логинов должен продолжить карьеру.

«Я думаю, он просто обязан продолжить карьеру, доказать всем, здоровья у него хватает, ему сейчас надо просто психологически восстановиться. И не надо уходить от вопросов, ответов, надо наоборот», — заявил Тихонов, слова которого приводит ТАСС.

По мнению специалиста, без Логинова в сборной России начнется кошмар.

Напомним, Логинов стал лучшим россиянином по итогам сезона, он занял седьмое место в общем зачете Кубка мира. На прошедшем в Антхольце (Италия) чемпионате мира Александр завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования.