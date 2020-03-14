Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в тренерском штабе команды произойдут изменения.

«Пока рано говорить о кадровых изменениях в тренерском штабе, сейчас проведем анализ, но эти кадровые изменения все равно будут в любом случае», — заявил Драчев, слова которого приводит РИА «Новости».

По его мнению, сборная России могла выступить значительно лучше. Он отметил результаты команды в декабре, когда хорошо проявил себя Матвей Елисеев. Драчев подчеркнул, что сейчас необходимо проанализировать причины спада.

Специалист добавил, что на чемпионате мира команда выглядела лучше. Женская сборная смогла прибавить в скорости, однако не справилась со стрельбой.

«И ребята тоже добавили. Александр Логинов завоевал золотую медаль, которую ждали 12 лет», — сказал Драчев.