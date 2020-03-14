Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал отмену заключительных этапов Кубка мира.

«Эмоций нет никаких, был долгий перелёт. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет. Придётся биться в следующем году ещё за один», — заявил Большунов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира, опередив норвежца Йоханнеса Клэбо на 495 очков. Сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса: «Спринт-тур» в Квебеке и Миннеаполисе и финал Кубка мира в Кэнморе были отменены. Если бы соревнования состоялись, то отрыв россиянина бы увеличился, так как Норвегия отказалась от участия в североамериканских этапах.