Победитель общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов сообщил, что еще не получил большой Хрустальный глобус.

«Непонятно пока, когда вручат большой Хрустальный глобус, это будет решать Международная федерация лыжного спорта», — заявил Большунов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Большунов планировал принять участие в спринтерском туре в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США), однако соревнования были отменены в последний момент. Сборная России к тому моменту была уже в Канаде, спортсменам пришлось поменять билеты и вернуться в Россию. Финал Кубка мира в Кэнморе также не состоится из-за угрозы распространения вируса.

Большунов стал первым в российской истории лыжником, выигравшим Кубок мира.