Уже шесть футболистов «Сампдории» больны коронавирусом

В итальянском футбольном клубе «Сампдория» зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом. Сегодня, 14 марта, стало известно, что заболел нападающий Фабио Депаоли.

Об этом рассказал сам футболист на своей странице в «Инстаграме».

«К сожалению, я сдал положительный анализ на COVID-19. Хочу заверить вас, что у меня все хорошо!» — написал Депаоли. Он призвал болельщиков соблюдать правила гигиены и находиться дома.

Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у нападающего Маноло Габбьядини, полузащитника Олбина Экдаля, защитника Омара Колли, форварда Антонио Ла Гумины и хавбека Мортена Торсбю.