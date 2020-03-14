Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал работу тренерского штаба сборной России в завершившемся сезоне.

По мнению Тихонова, никого из тренеров не стоит оставлять для дальнейшей работы.

«Тренерский коллектив – абсолютная безграмотность, я еще перед сезоном сказал, когда посмотрел некоторые данные их работы, что дай бог биатлонистов хватит на первые два этапа Кубка мира», — заявил Тихонов, слова которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что сам более 13 лет возглавлял Союз биатлонистов России и всегда сам принимал участие в заключительном этапе подготовки команд к главным стартам сезона. По мнению Тихонова, в женской сборной Светлана Миронова должна была бороться наравне со всеми, в мужской — Матвей Елисеев, Александр Логинов и Карим Халили. Тихонов уверен, что в команде ужасная психологическая обстановка.

«Я считаю, что, если у них мужское достоинство не потеряно, они должны уйти», – заявил специалист.