Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом чемпионата Европы-2020 на декабрь.

Об этом сообщает The Telegraph. Во вторник, 17 марта, состоится видеоконференция, на которой будут рассмотрены вопросы проведения Евро-2020 в условиях пандемии коронавируса.

Как утверждает источник, перенос турнира на декабрь даст Европе возможность завершить национальные чемпионаты, которые на данный момент поставлены на паузу из-за угрозы распространения вируса.

Напомним, чемпионат Европы был запланирован на период с 12 июня по 12 июля. Турнир должен состояться в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. На данный момент погибли более пяти тысяч человек по всему миру.