«Йокерит» отказался продолжать участие в Кубке Гагарина, а биатлонный сезон завершился триумфом Йоханнеса Бё и Доротеи Вирер. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Бё и Вирер стали обладателями больших Хрустальных глобусов

В Контиолахти завершился биатлонный сезон-2019/20. У мужчин победу в общем зачете одержал норвежец Йоханнес Бё, опередивший Мартена Фуркада всего на 2 очка. У женщин большой Хрустальный глобус достался итальянке Доротее Вирер.

Логинов намерен продолжить карьеру

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов сообщил, что не собирается уходить из спорта. После заключительной гонки нынешнего сезона россиянин заявил: «Я не говорил, что буду завершать карьеру».

«Йокерит» снялся с плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Йокерит» из Хельсинки (Финляндия) отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. 17 марта он должен был начать серию против петербургского СКА, однако из-за пандемии коронавируса в клубе решили досрочно завершить сезон.

«Зенит» разгромил «Урал» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» с крупным счетом обыграл «Урал» в матче 22-го тура РПЛ. Игра проходила на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 7:1. В составе победителей хет-трик оформил Сердар Азмун, дублем отметился Артем Дзюба. Еще по одному голу забили Малком и Себастьян Дриусси.

Леонова представит свое ледовое шоу

Российская фигуристка Алена Леонова представит свое ледовое шоу в Санкт-Петербурге. В нем примут участие Елизавета Туктамышева, Александр Самарин, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и другие известные фигуристы. Отмечается, что мероприятие будет бесплатным для зрителей.

В «Сампдории» коронавирусом заболел уже шестой игрок

В итальянском футбольном клубе «Сампдория» зафиксирован шестой случай заражения коронавирусом. Сегодня, 14 марта, стало известно, что заболел нападающий Фабио Депаоли. Ранее коронавирус был диагностирован у нападающего Маноло Габбьядини, полузащитника Олбина Экдаля, защитника Омара Колли, форварда Антонио Ла Гумины и хавбека Мортена Торсбю.

Евро-2020 может пройти в декабре

УЕФА рассматривает возможность переноса чемпионата Европы-2020 на декабрь, вопрос будет решен на видеоконференции 17 марта. Перенос турнира на зиму даст возможность завершить национальные чемпионаты, которые на данный момент поставлены на паузу.