Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о своей последней гонке и завершении карьеры.

В интервью IBU TV Мякяряйнен сообщила, что не ожидала, что ее прощание с биатлоном состоится дома в Контиолахти, поскольку внезапно этап в Холменколлене был отменен. «Я рада, что моя последняя стрельба получилась чистой», — сказала Кайса, отметив, что рада, что это произошло именно здесь.

«Мои друзья, все девушки, которые со мной соревновались – все они особенные, они моя биатлонная семья, и я буду скучать по ним», — сказала Мякяряйнен, отметив, что самыми запоминающимися за время ее карьеры стали завоеванные хрустальные глобусы.

Напомним, Кайса Мякяряйнен является трехкратной обладательницей Кубка мира по биатлону — она завоевала три Больших хрустальных глобуса и пять малых — в отдельныхдисциплинах.