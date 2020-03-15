Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова отреагировала на новости о распаде своей спортивной пары Полина Костюкович/Дмитрий Ялин.

Слова Великовой цитирует портал РИА Новости. «Еще не известно, навсегда распалась или просто временно. Могут сойтись», — сказала тренер.

Великова не стала назвать причину распада пары, отметив, что это произошло как в семейной жизни.

Напомним, на неделе о распаде пары объявила сама Полина Костюкович. Вместе с Ялиным она является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, призером финала серии Гран-при среди юниоров. Пара тренировалась в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин почти не выступали из-за проблем, связанных с взрослением партнерши.