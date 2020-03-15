Американская фигуристка, призер финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю рассказала о том, кто из фигуристок ее мотивирует.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Лю сказала, что ее мотивируют спортсменки, исполняющие четверные прыжки — Александра Трусова, Анна Щербакова и даже она сама. «Из прошлого очень вдохновляет Мишель Кван, а сейчас — Щербакова», — сказала фигуристка, добавив, что Кван много работала и долго каталась.

Щербакова же восхищает Алису Лю своими прыжками и катанием. «У нее есть «fullpackage» (полный набор навыков)», — сказала Лю.

Напомним, в арсенале Алисы Лю есть четверной лутц и тройной аксель, Анна Щербакова исполняет не только четверной лутц, но и четверной флип. В этом сезоне Анна Щербакова стала чемпионкой России, а также взяла серебро чемпионатов Европы и финала Гран-при.