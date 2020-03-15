Американская фигуристка-одиночница Алиса Лю рассказала об особенностях своего режима питания.

«У меня нет никакой диеты, и я никогда не была полной. Пока ем все, что хочу», — рассказала американка в интервью порталу «Спорт Экспресс». На вопрос журналиста о том, что фигуристка может позволить себе даже посещение «Макдональдса», Лю подметила, что обычно идет туда за три часа до соревнований.

Сейчас фигуристке 14 лет, она первый год выступает по юниорским соревнованиям. Она выиграла два этапа юниорской серии Гран-при, стала третьей в финале Гран-при, а также выиграла серебро на юниорском первенстве мира. К этому моменту Алиса Лю уже успела стать двукратной чемпионкой США в женском одиночном катании.