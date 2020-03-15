Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф посетовала на то, что упустила возможность одержать победу в Кубке мира в последней гонке.

В интервью телеканалу NRK Экхофф отметила, что у нее получился невероятный сезон. «Это был мой день, но я все испортила. Черт бы его побрал», — сказала Экхофф. В пасьюте в Контиолахти после третьей стрельбы Экхофф шла первой, а ее соперница в тотале Доротея Вирер — 14-й. Лидерство Экхофф удержать не удалось.

Экхофф отметила, что одержала семь побед в сезоне и это было выше всех ее ожиданий. «Я просто должна продолжать работать дальше и постараться обойти Доротею и всех остальных», — сказала норвежка.

Напомним, за весь сезон Экхофф набрала 786 баллов, результат Вирер — 793 балла.