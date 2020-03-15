Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отдаст собственные отели в Португалии для помещения больниц для борьбы с пандемией коронавируса.

Информацию об этом сообщает издание Marca. По словам прессы, гостиницы будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет бесплатно. Также Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату работникам таких новых больниц — всем докторам и сотрудникам.

Сам Криштиану Роналду находится сейчас в Португалии, он сидит на карантине из-за того, что у его одноклубника, защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. По сообщениям некоторых изданий, вирус был обнаружен и у Пауло Дибалы, однако эта информация не подтверждена клубом.

Напомним, Серия А была остановлена на этой неделе, позже были приостановлены и другие топ-чемпионаты в Европе.