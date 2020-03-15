Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась к поклонникам в связи с пандемией коронавируса.

Фигуристка репостнула в своих «сторис» видео о том, как самостоятельно сшить медицинскую маску. «Я сделала уже две. Вирус крупный и такая маска должна его фильтровать», — написала Медведева. Также фигуристка отметила, что для дезинфекции рук можно использовать чистый алкоголь вместо санитайзера.

Напомним, ранее из-за из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, Канада, такое решение приняло правительство Квебека. Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта, Евгения Медведева должна была работать комментатором соревнований, поскольку не попала в сборную из-за проблем с ботинком на чемпионате России.