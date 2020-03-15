Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги сезона после этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

В своем «Инстаграме» Елисеев выложил фото-подборку моментов из сезона-2019/20 и сказал спасибо всем тем, кто работал с ним — хорошо и со рвением.

«По сезону было много радостных моментов, этот год однозначно в плюс, но надо больше. Сного нового опыта мне поможет в будущих баталиях!», — написал Елисеев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93) 14 Мар 2020 в 1:49 PDT

Напомним, в этом сезоне Матвей Елисеев впервые стал призером этапа Кубка мира в личной гонке: он взял бронзу в спринте на стартовом этапе в шведском Эстерсунде. Сезон Матвей Елисеев завершил на 15-й строчке в общем зачете Кубка мира.