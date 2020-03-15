Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Вероника Жилина выиграла первенство России младший возраст в Твери в категории «Девушки, старшая группа».

За три этапа Жилина набрала в общей сумме 265,79 балла. Фигуристка выиграла элементы и короткую программу, а также стала второй в произвольной программе. Отметим, фигуристка владеет четверными прыжками, однако в произвольной программе обошлась без них.

Второе место заняла представительница школы ЦСКА Елизавета Берестовская: она набрала в общей сумме за три вида программы 260,88 балла: третье место по элементам и по произвольной программе, второе место в короткой программе. Она исполняла четверной тулуп, но упала и недокрутила прыжок.

Третье место завоевала Мария Дмитриева из СШОР «Звездный лед» Санкт-Петербурга. Фигуристка заняла четвертое место по элементам, третье по короткой программе и первое — по произвольной, набрав 258,36 балла.