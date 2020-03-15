Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона-2019/20 на Кубке мира.
Спортсменка выложила в «Инстаграм» отрывок своего интервью «Матч ТВ» после заключительной гонки в Контиолахти и написала, что международный сезон окончен. «Хочу поблагодарить всех без исключения! Были положительные моменты, но и без поражений не обошлось», — написала Куклина, отметив, что не получилось осуществить все, что планировала.
«Есть время сделать анализ! Работы мягко говоря..! С верой и надеждой в лучшее стремимся к лучшему», — заключила спортсменка.
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Напомним, в этом сезоне Лариса Куклина несколько раз смогла попасть в десятку сильнейших по итогам гонок, однако на пьедестал не поднималась. На чемпионате мира в Антхольце медалей не завоевала.
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