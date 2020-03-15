Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал возможный перенос боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

По словам Уайта в интервью ESPN, у промоушена было несколько потенциальных мест для проведения боя между Хабибом и Фергюсоном. Вариант с Невадой отпал из-за карантина, однако сейчас руководство в поиске еще пары мест для проведения турнира.

«Этот бой состоится. Болельщики могут не сходить с ума и не переживать. Поединок Хабиба против Тони состоится», — сказал Уайт.

Напомним, титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был запланирован на 18 апреля 2020 года и должен был пройти в Нью-Йорке. Сейчас в штате запретили массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.