Российский лыжник Александр Большунов высказал свое мнение о пандемии коронавируса.

В интервью RT Большунов заявил, что не боится заразиться коронавирусом. «Если бояться, то поймаешь его», — сказал лыжник.

По словам Большунова, медики не проявляли особого отношения к спортсменам на заключительных этапах Кубка мира. «Они были рядом, но занимались чем-то другим. Медики сидели в телефонах и даже не замечали нас», — сказал Большунов.

Напомним, в этом сезоне Александр Большунов стал досрочным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам из-за того, что был отменен финал сезона в Северной Америке — этапы в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе. Также в этом сезоне Большунов стал победителем многодневки «Тур де Ски».