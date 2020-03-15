Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске не состоится в намеченные сроки. Турнир могут перенести на ноябрь 2020 года, информацию об этом сообщает официальный сайт турнира.

Изначально соревнования должны были пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске, ХМАО, однако соревнованиы вынуждены были отменить в связи с постановлением губернатора Югры о мерах по снижению рисков и распространения коронавируса.

Теперь турнир может пройти в Ханты-Мансийске в ноябре 2020 года, перед стартом международного биатлонного сезона. Ожидалось, что на турнир приедут все участники сборной России по биатлону, в том числе, Александр Логинов.

Также в ХМАО отменили Югорский лыжный марафон — в связи с этим же постановлением, в нем должен был принять участие обладатель Кубка мира Александр Большунов.