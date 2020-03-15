Российский биатлонист, депутат Государственной Думы Антон Шипулин высказал мнение о том, как российская сборная провела сезон на Кубке мира.

«По пятибалльной шкале поставлю «три с минусом». Есть золотая медаль чемпионата мира, но в целом по сезону команда смотрелась очень плохо», — сказал Шипулин в интервью порталу «Спорт-Экспресс», добавив, что нет смысла кого-то выгораживать, потому что все видели выступления россиян.

«По сравнению с прошлым годом у нас нет никакого прорыва, а скорее есть регресс», — отметил экс-биатлонист, добавив, что если бы не золото Логинова на ЧМ, то сезон можно было бы считать полностью провальным. Впереди руководство и тренеров ждет большая работа, поскольку в подготовке спортсменов надо что-то менять.

Напомним, в этом сезоне россияне завоевали две медали на ЧМ в Антхольце и выдали серию из 26 гонок без медалей на Кубке мира.