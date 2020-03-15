Российский биатлонист Карим Халили обратился к французу Мартену Фуркаду после его решения завершить карьеру.

В «Инстаграме» Карим Халили выложил фото с Фуркадом, которое он сделал 10 лет назад, на этапе Кубка мира в Контиолахти после первой победы француза. «Я — обычный 11-летний парень и фанат биатлона. Впереди 10 лет», — написал Халили.

Также в коллаже Халили прикрепил фото с последней гонки Фуркада, в которой участвовал и сам. Сейчас француз — легенда биатлона, а Карим Халили — новичок в сборной России, они соревновались на одной трассе. Фуркад стал в гонке первым, Халили — 25-м. Их пути заняли 10 лет и привели их в одно место, совпадение вышло красивым.

«Спасибо, Мартен, за огромный вклад в биатлон. Сожалею только об одном: я так и не смог тебя победить», — заключил Халили, отметив, что многому научился у француза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khalili Karim (@karimas01) 14 Мар 2020 в 12:00 PDT

Напомним, Мартен Фуркад в пятницу, 13 марта, объявил о завершении спортивной карьеры. Пасьют в Контиолахти 14 марта стал его последней гонкой.