Российский фигурист Арсений Федотов выиграл первенство России по фигурному катанию младшего возраста, которое сейчас проходит в Твери.

Воспитанник группы Этери Тутберидзе стал лучшим в категории «Юноши, младшая группа». Соревнования в элементах и короткой программе Федотов выиграл, в произвольной программе стал третьим, в общей сумме набрав 265.35 балла.

Второе место у представителя ЦСКА Льва Лазарева, он заработал 260.09 балла, став вторым в элементах и короткой программе, а также выиграв произвольную программу.

Третье место у еще одного подопечного группы Этери Тутберидзе Николая Колесникова. В сумме за три вида программы он получил от судей 259.67 балла, став третьим по итогам элементов и короткой программы, в произвольной занял второе место.