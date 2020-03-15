Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков оценил результаты сборной в прошедшем сезоне на Кубке мира по биатлону.

На вопрос агентства РИА Новости о том, может ли золотая медаль Логинова на чемпионате мира в Антхольце перекрыть результаты всей команды, Чепиков ответил: «Да, может». По словам Чепикова, хотелось бы, чтобы выступления россиян были лучше и было бы больше призовых мест.

«В то же время золотая медаль Логинова, которую ждали больше 10 лет, это определенное достижение», — сказал Чепиков, добавив, что во время сезона у российских биатлонистов были проблемы с оружием, с лыжами, по ходу сезона постоянно вносили корректировки.

«Хотелось бы более стабильных результатов, чтобы у нас был не только один лидер, но для этого нужно время», — заключил Чепиков.

Напомним, на ЧМ в Антхольце медали завоевывал только Александр Логинов — он стал первым в спринте и третьим в пасьюте.