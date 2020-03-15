Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков высказал мнение по поводу перемен в тренерском штабе сборной России по биатлону.

В интервью порталу РИА Новости Чепиков заявил, что глава СБР Драчев уже объявил, что пост старшего тренера женской сборной покинет Виталий Норицын.

«Уже будем рассматривать другие кандидатуры. Пока только в планах. На мой взгляд, можно усилить функциональную подготовку специалистом из лыжников», — сказал Чепиков, добавив, что из сезона можно сделать выводы и переместить акцент на молодых специалистов.

Напомним, в этом сезоне женская сборная завоевала две медали Кубка мира — у Светланы Мироновой в спринте и в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На ЧМ по биатлону в Антхольце россиянки остались без медалей.