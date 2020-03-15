Российский футболист, полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказал мнение по поводу травли космонавтки Валентины Терешковой после ее выступления в Госдуме по поводу поправок к Конституции РФ.
В своем «Инстаграме» Тарасов написал, что не хочет обсуждать — правильно или неправильно сказала Терешкова, поскольку ее позиции он не касается.
«С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много», — отметил Тарасов, добавив, что про первую в мире женщину в космосе, которой сейчас 83 года, пишут гадости в интернете, зная, что она не ответит.
По словам Тарасова, всегда нужно следить за своим языком и отвечать за слова, футболист считает, что это не красит людей как русский народ.
«В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто говном», — заключил Тарасов.
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Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов занимается лечением травмы ноги, которую он получил спустя три дня после подписания контракта с «Рубином».
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