Российский футболист, полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов высказал мнение по поводу травли космонавтки Валентины Терешковой после ее выступления в Госдуме по поводу поправок к Конституции РФ.

В своем «Инстаграме» Тарасов написал, что не хочет обсуждать — правильно или неправильно сказала Терешкова, поскольку ее позиции он не касается.

«С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много», — отметил Тарасов, добавив, что про первую в мире женщину в космосе, которой сейчас 83 года, пишут гадости в интернете, зная, что она не ответит.

По словам Тарасова, всегда нужно следить за своим языком и отвечать за слова, футболист считает, что это не красит людей как русский народ.

«В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто говном», — заключил Тарасов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 14 Мар 2020 в 9:37 PDT

Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов занимается лечением травмы ноги, которую он получил спустя три дня после подписания контракта с «Рубином».