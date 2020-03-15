Аргентинский защитник испанской «Валенсии», бывший игрок «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в своем «Инстаграме». Футболист отметил, что 2020 год начался для него плохо — он травмировался, а затем подхватил коронавирус. Сейчас игрок чувствует себя хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) 15 Мар 2020 в 3:31 PDT

Отметим, Эсекьель Гарай перешел из «Зенита» в «Валенсию» в 2016 году. Сейчас одноклубником Гаря является россиянин Денис Черышев.

Напомним, коронавирус успели диагностировать у многих футболистов по Европе: положительный тест сдали шесть игроков «Сампдории», защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, тренер «Арсенала» Микель Артета. Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои также заболел коронавирусом, но уже выздоровел