Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал свое мнение о том, удастся ли Японии провести Олимпиаду в Токио летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Слова Абэ цитирует ВВС.

«Мы преодолеем распространение инфекции и примем Олимпиаду без проблем, как планировалось», — сказал премьер-министр Японии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса на планете были остановлены или отменены практически все спортивные соревнования. На срок от двух недель до полутора месяцев были приостановлены футбольные национальные чемпионаты в Европе, остановлен тур в теннисе, отменены чемпионаты мира по фигурному катанию, керлингу, хоккею. Досрочно завершился сезон на Кубке мира по биатлону и Кубке мира по лыжным гонкам.

Олимпийские игры в Токио планировалось провести с 24 июля по 9 августа.