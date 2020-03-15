Российский экс-биатлонист, депутат Государственной думы Антон Шипулин высказал свое мнение по поводу возможного принятия в России уголовной ответственности за допинг-нарушения.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Шипулин отметил, что относится к этому хорошо. «Если интересно мое мнение, я за ужесточение ответственности. Пусть будут штрафы, уголовное преследование», — сказал биатлонист, добавив, что надо наказывать не только попавшихся спортсменов, но еще и тренеров и руководителей.

«Чаще всего виноваты те, кто уже с юного возраста предлагают своим спортсменам нечестную игру и провоцируют распространение допинга», — сказал Шипулин.

Напомним, Антон Шипулин ни разу не был замечен в употреблении допинга. WADA лишило Шипулина золота в эстафете Сочи-2014 поскольку в употреблении допинга был обвинен партнер Шипулина по команде Евгений Устюгов.