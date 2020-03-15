Молдавия объявила о приостановке авиасообщения со всеми в странами в связи с пандемией коронавируса. В стране отменены все авиарейсы с 17 марта.

Информацию о приостановке сообщил премьер-министр Ион Кику, слова которого приводит Sputnik.

На 31 марта запланирован товарищеский матч между Молдавией и Россией, игра должна была пройти в Кишиневе. Скорее всего матч будет отменен, объявление решения об этом ожидается 17 марта. Ранее были отменены другие товарищеские футбольные матчи, запланированные на международный перерыв в конце марта, в частности, игра Германии и Италии в Нюрнберге.

Национальные топ-чемпионаты по всей Европе приостанавливаются из-за распространения коронавируса. Игры в РПЛ продолжаются, некоторые — со зрителями, однако уже в скором времени может быть принято решение о приостановке розыгрыша.