Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала свое отношение к пандемии коронавируса.

В своем «Инстаграме» Навка выложила фото и отметила, что вместе с коронавирусом в Москву пришла и зима. «Призываю всех не паниковать! Лучше получайте удовольствие и дорожите каждой прожитой минутой!», — написала Навка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 15 Мар 2020 в 2:17 PDT

Отметим, Татьяна Навка является продюсером ледового шоу «Россия, вперед!», на котором 29 марта выступят лучшие фигуристы России, члены сборной команды. Из-за запрета на проведение в Москве массовых мероприятий численностью более 5000 человек вместо одного шоу будет проведено два — в 15:00 и в 19:30.

Также из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, турнир должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.