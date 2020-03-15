Американская фигуристка Алиса Лю поделилась своим мнением об Олимпийских играх и прогрессе в женском одиночном катании.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Лю заявила, что видела уже две Олимпиады и хотела бы отметить невероятный рост технического уровня у одиночников.

«То, как прыгала Алина Загитова в Пхенчхане-2018 со всеми прыжками во второй половине программы, это очень сложно и просто невероятно», — сказала Лю. По словам фигуристки, она мечтает попасть на Олимпийские игры, но как все может сложиться, на данный момент не представляет.

Напомним, Алиса Лю только с текущего сезона получила право выступать на международных соревнованиях по юниорам. Сейчас фигуристке 14 лет. В этом сезоне Лю выиграла два этапа Гран-при, серебро финала Гран-при и бронзу ЮЧМ.