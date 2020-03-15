Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего Instagram картинку, на которой изображено распространение нового коронавируса по всему миру.

На рисунке изображена карта мира, на ней на всех материках и континентах написано «коронавирус», и только на России написано «ОРВИ».

Отметим, согласно официальным данным, к 15 марта в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 59 человек.

Ранее нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о том, что Тинькофф РПЛ по-прежнему проводит матчи, несмотря на пандемию коронавируса. По мнению футболиста, в чемпионате надо сделать паузу, ведь во всем мире такая практика.