Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «Краснодаром».

По словам Кокорина, получилась тяжелая игра на тяжелом поле, и «Краснодар», наверное, к такому не привык, однако поле мешало и сочинцам. Нападающий отметил, что у гостей не получилось создать много моментов. Кокорин считает, что у «Сочи» был максимальный настрой и много моментов, два из которых реализовали. Он добавил, что 2:0 — счет по игре, но матч был очень тяжелым и очень важным.

«Гол Нобоа? Там был фантастический рикошет. Нормально, все рады, своей работоспособностью мы заслужили эту победу. Для нас эти очки могут быть судьбоносными», — сказал Кокорин, слова которого приволит официальный канал РПЛ на YouTube.

Напомним, «Сочи» при пустых трибунах дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Кристиан Нобоа на 47-й минуте и Андрей Мостовой на 94-й минуте встречи.